Hullegie na vijf jaar weg bij Sliedrecht Sport

Esther Hullegie neemt na dit seizoen afscheid bij de volleybaldames van Sliedrecht Sport. Ze vertrekt na vijf seizoenen bij de blauw-witten naar Regio Zwolle Volleybal. "Ik heb het hele seizoen al een knieblessure en speel daardoor niet. En ik woon in Zwolle, dus het scheelt ook enorm in reisafstand", zegt de passer-loper op Radio Rijnmond.

In haar jaren bij Sliedrecht Sport won Hullegie maar liefst drie landstitels, drie Supercups en twee Nederlandse bekers. "Het is lastig om een hoogtepunt te kiezen. Vorig seizoen was heel bijzonder, dat was de eerste keer in de clubgeschiedenis dat we alle drie de prijzen pakten. Spelen in de Champions League tegen een Italiaanse topclub, dat was ook heel mooi", blikt Hullegie terug. "Dat ga ik absoluut niet vergeten."

Landstitel

Momenteel is Sliedrecht Sport goed op weg om voor het derde jaar op rij de landstitel te pakken. In de best-of-five-reeks tegen VC Sneek staan de vrouwen van coach Vera Koenen met 2-0 voor. De Friezen werden zondag in een overtuigende driesetter geklopt (8-25, 21-25 en 19-25).

Sliedrecht Sport kan woensdagavond het karwei tegen Sneek afmaken in sporthal De Basis. Hullegie: "Het is mentaal heel zwaar zelf niet te kunnen spelen, maar gelukkig doen we het hartstikke goed, dat maakt het wel minder zuur om toe te kijken."

Luister hierboven naar het volledige interview van Dennis van Eersel met Esther Hullegie.