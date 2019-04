Parachutist landt in boom en raakt gewond

Een parachutist is maandagmiddag gewond geraakt bij de landing van een tandemsprong in de Jan Cornelis Polder in Rhoon. De instructeur die met haar mee sprong, mankeert niets.

In plaats van op een grasveld landden ze in een boom, daarbij raakte de vrouw gewond aan haar hoofd. Ze was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Waarom de parachutisten niet op de geplande plek met beide voeten op de grond terecht kwamen, is onduidelijk.