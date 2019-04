Sparta terecht onderuit in Eindhoven

Sparta heeft op maandag een desastreuze middag beleefd op De Herdgang. Jong PSV was met 2-0 te sterk voor de Rotterdammers. Na dit verlies van het team van trainer Henk Fraser is FC Twente kampioen geworden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Enschede promoveert naar de eredivisie.