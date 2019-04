Giessenburgse hulpstichting Sri Lanka bezorgd na aanslagen

De stichting sponsort onder andere weeshuizen, scholingsprojecten en medische zorg. "Ik ben amper een week terug van een langer bezoek", vertelt Gerrit Muis. "De hotels ken ik goed en langs één van de getroffen kerken liep ik vorige week nog."

De familie Muis hoorde van de aanslagen vlak voordat ze naar de Paasdienst gingen. Marian voelde zich heel dubbel: "Met de foto's van dode mensen die over de kerkbanken hingen nog op mijn netvliezen, zat ik in een hele rustige en vredige mis."

De foto's die de dierbaren van de familie Muis vanuit Sri Lanka appten, liegen er niet om. Ze laten de verwoestingen en de vele slachtoffers in de kerken en hotels zien. "Nu ligt de social media plat dus hebben we even geen contact meer", zegt een bezorgde Gerrit.

"Na 28 jaar burgeroorlog en een heftige tsunami, leek het de afgelopen tien jaar een stuk rustiger te zijn. Toeristen konden weer zonder controleposten het land door reizen", legt Gerrit uit. "Na deze aanslagen zakt het toerisme weer compleet in. En zal nu dus veel werkloosheid gaan komen."