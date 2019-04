Terugblik Amstel Gold Race voor vrouwen: bijrol Blaak en Brand

Met de nodige ambitie reisden de Rotterdammers Chantal Blaak en Lucinda Brand af naar Limburg afgelopen weekend. Van beide wielrensters werd verwacht dat ze zich in de strijd om de overwinning zouden kunnen mengen bij de Amstel Gold Race voor vrouwen. Het liep echter anders.

Blaak, de titelverdedigster in Limburg, regerend Nederlands kampioen op de weg en de wereldkampioene van 2017, was niet helemaal fit en moest genoegen nemen met plek 43, op ruime afstand van de uiteindelijke winnares Katarzyna Niewiadoma uit Polen. Brand deed het iets beter met haar 17e plek, maar meer zat er niet in vanwege een valpartij.

Toen de Cauberg voor de derde keer beklommen werd door de rensters, gingen meerdere rensters opeens onderuit, waarbij Brand werd meegesleurd. Het gooide roet in het eten van Brand, die de benen had om zich van voren te laten zien, maar die kans na de valpartij niet meer kreeg.