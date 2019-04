Van Helfteren begint na de zomer vol ambitie bij Feyenoord Basketball

Toon van Helfteren coacht komend seizoen Feyenoord Basketball. Zijn laatste klus was het bondscoachschap bij de Nederlandse basketbalmannen. In het Topsportcentrum heeft Van Helfteren grote plannen.

Twee andere basketbalteams waren ook geïnteresseerd in de diensten van Van Helfteren, die voor twee jaar heeft getekend bij Feyenoord Basketball. "Maar ik was toen al in gesprek met Feyenoord Basketball. Dat zag er al goed uit, dus hoefden zij niet op mij te rekenen."

De hal in het Topsportcentrum heeft de voormalig bondscoach altijd al mooi gevonden. "Het is een mooie uitdaging om die hal weer vol te krijgen. En dat we wekelijks gaan meespelen om de bovenste plaatsen", is Van Helfteren ambitieus.

"Hij is een grote naam", beschrijft Robert Krabbendam zijn nieuwe trainer bij Feyenoord Basketball. "Ik denk dat dit een stap voorwaarts voor de club is."

Kijk hierboven naar de volledige reportage over Toon van Helfteren. Ook komt technisch directeur Armand Salomon aan het woord.