Fraser na Jong PSV-Sparta: "Context bij dit duel is nodig'

Henk Fraser over Jong PSV-Sparta (2-0): 'Context bij dit duel is nodig'

Sparta gaf weinig kansen weg, vindt Fraser. Hij is ook van mening dat zijn ploeg te weinig kansen creëerde tegen Jong PSV. "Als je kijkt naar de verhouding, dan was de wedstrijd in de eerste helft gelijkwaardig. In de eerste zes minuten na de rust krijg je vier mogelijkheden." Fraser zag uiteindelijk dat Sparta de wedstrijd niet naar zich toe kon trekken.

De oefenmeester van Sparta ontkent dat zijn ploeg, met oog op de nacompetitie, niet gemotiveerd aan het duel tegen Jong PSV begon. "Dat proberen jullie de spelers en mij aan te praten, maar dat is niet zo." Al met al is Fraser niet negatief over het 2-0 verlies. "Ik kijk naar de context en verhoudingen."

