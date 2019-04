Bewoners Müllerpier faliekant tegen woonwijk aan voet van Euromast

Bewoner en voorzitter van VVE Coen Klooster over de bouwplannen aan de overkant

Bewoners van de Müllerpier in Rotterdam zijn onaangenaam verrast door de bouwplannen bij hen aan de overkant. Op de groenstrook aan de voet van de Euromast hebben projectontwikkelaars plannen voor een nieuwe woonwijk voor 700 huishoudens. De woonblokken worden negen verdiepingen hoog. Dat verpest het uitzicht van de bewoners op de Müllerpier op de bomen en Het Park.

"Het Park wordt geweld aangedaan en voor ons resulteert het in een grote stenen muur", zegt bewoner en VVE-voorzitter Coen Klooster.

Nacht niet geslapen



Drie dagen geleden hebben de bewoners een brief van de gemeente Rotterdam ontvangen, waarin de bouwplannen worden ontvouwd. De boodschap is rauw op het dak gevallen van de bewoners.

"Ik ben hier puur komen wonen vanwege het uitzicht, het groen en het water. En ik heb er een nacht niet van geslapen dat er aan de overkant gebouwd gaat worden", zegt bewoner Allard Grijseels op de vierde etage aan de Müllerkade.

"Natuurlijk staat het behoud van je uitzicht niet in je koopcontract", vult de buurman en VVE-voorzitter aan, "maar je zou verwachten dat het park gehandhaafd blijft. Ontwikkelaars zijn van mening dat ze Het Park in waarde laten, maar wij vinden van niet. Het Park loopt over het tracé van de Maastunnel heen en sommige van de grootste bomen staan in het gebied waar straks woningen komen."

Vertrekken



Ook horeca-ondernemers rondom de Euromast zijn niet blij met de plannen. Voor Midget Golfbaan Parkhaven betekent het zelfs dat ze zouden moeten vertrekken. "Heel onverwachts en het zou heel erg zonde zijn als we weg moeten. Het zou mooi voor de woningbouw zijn, maar wij willen hier niet weg", zegt Brian de Jong, medewerker van de midgetgolfbaan.

De gemeente Rotterdam verwelkomt de bouwplannen om de woningnood in de stad te verlichten. Maar bewoners van de Müllerpier en horeca-ondernemers gaan niet zonder slag of stoot akkoord.

"We gaan zeker met elkaar om de tafel zitten welke acties we kunnen ondernemen om dit te voorkomen. Het is niet alleen slecht voor ons als bewoners, maar ook de functie van Het Park verandert en ik denk dat heel veel Rotterdammers hier wrange vruchten van gaan plukken als dit plan doorgezet wordt", zegt VVE-voorzitter Klooster.

Verzet



"Deze plannen zijn in het diepste geheim gesmeed. Ik denk dat de buurt ertegen in verzet komt en ik sluit me daar zeker bij aan", zegt Müllerpier-bewoner Piet van der Linden.

De midgetgolfbaan overweegt een petitie starten onder liefhebbers om een gedwongen vertrek te voorkomen. "We willen in ieder geval een petitie starten en gaan we proberen zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om dit plekje te laten blijven bestaan."