Amateurvoetbal: Excelsior Maassluis nu officieel periodekampioen

Excelsior Maassluis is maandag zonder te spelen de winnaar geworden van de tweede periode van de tweede divisie. Omdat Koninklijke HFC en De Treffers met 0-0 gelijk speelden, haalde Koninklijke HFC uiteindelijk Excelsior Maassluis niet meer in.

Alleen bij een 6-0 overwinning of hoger konden de Haarlemmers de tweede periodetitel pakken. Excelsior Maassluis, dat op een derde plaats staat in de tweede divisie met 54 punten, is nu verzekerd van een plaats in het hoofdtoernooi van de KNVB Beker. Ook is er een prijzengeld van 10.000 euro voor de Tricolores.

Overige uitslagen op tweede paasdag:

* Tweede divisie: HHC Hardenberg - Jong Sparta 4-1

* Hoofdklasse: Capelle - sv DFS 1-0