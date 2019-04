Zwarte lijst voor onbetrouwbare recreatie-voetballers in Numansdorp

Zwarte lijst voor onbetrouwbare voetballers in Numansdorp

Het bestuur van voetbalclub NSVV uit Numansdorp overweegt spelers die vaak afzeggen op een zwarte lijst te zetten. Volgens voorzitter Arie Kruithof komen steeds vaker spelers niet opdagen, ook als er een wedstrijd moet worden gespeeld. De club merkte dat daardoor in de recreatie-elftallen steeds meer wedstrijden werden uitgesteld.

Het bestuur gaat eerst met de spelers die af laten weten praten. Als ze daarna nog steeds te laat komen of wegblijven, dan krijgen ze een rood kruisje achter hun naam. Komen bestuur en speler er niet uit, dan moeten de spelers volgens Kruithof wat anders gaan doen, maar niet voetballen in een recreatie-elftal.

'Laat stappen'

Spelers geven verschillende redenen op, vertelt Kruithof. Ze mogen niet van hun vrouw, zijn tot diep in de nacht wezen stappen of er kwam iets anders tussendoor. Er zijn ook veel goedwillende spelers, benadrukt de voorzitter. Die lijden onder de afzeggers. Steeds meer spelers in die elftallen haakten af.

Een jaar geleden was er weinig draagvlak voor het idee, maar omdat de tendens steeds erger wordt, is er nu wel draagvlak. In gesprek met Rijnmond Sport zegt voorzitter Arie Kruithof dat het probleem niet alleen bij NSVV bleek te spelen. Hij kreeg van veel andere verenigingen te horen dat die het probleem herkennen en de aanpak een goed idee vinden.

De rode kruisjes zijn vooral voor spelers die regelmatig afzeggen, die hooguit op dertig procent van de wedstrijden aanwezig willen zijn en die zich ook vaak op het laatste moment afmelden. De spelers die geen zin hebben om elk weekend op de grasmat te staan, kunnen wat Kruithof betreft wel rustend lid zijn van NSVV.