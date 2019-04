Conflict tussen gemeente en Swan Market om verkeerde plek in park

Voor het vierde jaar streek de Swan Market maandag neer op de groene strook aan de Parklaan in Rotterdam. De markt met creatieve, handgemaakte producten, food trucks en live-muziek trok ruim 3500 bezoekers, enkele honderden meer dan waar op werd gerekend. Niet iedereen was maandag blij met de Swan Market, de gemeente Rotterdam is boos: de marktkramen stonden op het linkergedeelte van de brede strook gras, terwijl er een vergunning was voor het rechterdeel.

Wethouder Wijbenga van Handhaving en Buitenruimte is absoluut niet te spreken over deze ongehoorzaamheid. "De afgelopen jaren zijn we sterker gaan beseffen dat we niet altijd netje om zijn gegaan met de natuur in de stad. De parken zijn van alle Rotterdammers om van te genieten. We moeten pal staan voor de kwaliteit van de parken", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

De wethouder vindt dat evenementen daar goed bij kunnen horen, "maar die mogen de parken niet beschadigen. Mensen die die kroonjuwelen mogen gebruiken, moeten heel zorgvuldig zijn."

Geen opzet

Volgens Esmé de Smit, organisator van de Swan Market, was het absoluut geen opzet om op het verkeerde deel van de grasstrook te staan. Ze is enorm geschrokken toen ze maandagmorgen de fout zag en heeft meteen de gemeente gebeld om het te vertellen. Verplaatsen was al niet meer mogelijk en er werden een paar duizend mensen verwacht, dus afblazen leek ook geen goede optie.

Esmé legt uit dat er oorspronkelijk wel een vergunning was voor het linkerdeel van het park, waar Swan Market de afgelopen jaren altijd zonder problemen mocht staan. Een week voor het evenement werd die vergunning ingetrokken, vertelt ze.

Oude tekening

De nieuwe vergunning voor het rechterdeel was pas donderdagavond rond. Doordat het de dag erna al Goede Vrijdag en Pasen was, was er zo weinig tijd voor goede communicatie en stonden de marktkraambouwers maandagochtend nog met de oude tekening in hun handen. Zodoende kwamen de kramen op het verkeerde gedeelte te staan.

Wethouder Wijbenga blijft streng: "Je krijgt als organisatie een van de mooiste dingen in handen, dat park. Dan mag je niet hannesen met oude en nieuwe plannen. Dit mag in de toekomst niet meer gebeuren."

Betalen

Wat de consequenties zijn, daar wil Wijbenga niet op vooruit lopen. Eerst wil hij als alles weg is een deskundige naar het park laten kijken. "Als je schade toebrengt, moet je betalen", waarschuwt hij.

Esmé benadrukt dat ze in al die jaren nog nooit het park beschadigd heeft achtergelaten, en ook dit jaar was er volgens haar bij de voor- en naschouw door het beheer geen schade geconstateerd. "We hebben geen grassprietje kwaad gedaan, wij zijn ook pro-groen."