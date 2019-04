Aantal megastallen in Zuid-Holland ruim verdubbeld

Het aantal megastallen in Zuid-Holland is dit decennium ruim verdubbeld. Dat zegt dierenrechtenorganisatie Wakker Dier op basis van onderzoek van de Universiteit Wageningen.

Er is sprake van een megastal als op één locatie meer dieren leven dan 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens, 120 duizend leghennen, 220 duizend vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2500 vleeskalveren of 1500 geiten. In onze provincie staan 24 van dat soort stallen. Dat waren er negen jaar geleden nog maar tien.

De toename komt volgens Wakker Dier vooral door de verdubbeling van het aantal melkkoe-megastallen. In heel Nederland steeg het aantal megastallen van 456 in 2010 naar 801 in 2017.

Koploper in het aantal megastallen is de provincie Brabant. Daar staan er meer dan tweehonderd. Zeeland sluit de rij met dertien megastallen.

Brand

Wakker Dier maakt zich zorgen over de toename van de stallen. "Megastallen verhogen de risico's. Bij brand of ziekte, treft het direct ontzettend veel dieren", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Vorig jaar zijn bijna 122 duizend dieren omgekomen door een stalbrand. De afgelopen tien jaar stierven in totaal 1,5 miljoen dieren door brand.