Pand industrieterrein Dordrecht zwaar beschadigd na uitslaande brand

"Er dwarrelt hier een soort wit piepschuim. De plassen water zie je nog liggen, alles is zwart". Bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Pieter Zeemanweg in Dordrecht heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote uitslaande brand gewoed. De schade is de volgende ochtend goed zichtbaar.

Het gebouw staat aan het begin van industrieterrein Dordtse Kil II. Zeker zes bedrijven hebben schade opgelopen, waarvan het onderkomen van drie bedrijven is zwaar beschadigd. Deze bedrijfsruimten kunnen voor langere tijd niet worden gebruikt.

"Het is een flink pand. Het achterste gedeelte is volledig uitgebrand", ziet verslaggever Maikel Coomans dinsdagochtend. "Alles wat binnen stond, ligt nu buiten op straat." In het uitgebrande gedeelte zou pas sinds kort een schoonmaakbedrijf zitten.

Naast het getroffen deel zit een hoveniersbedrijf. "We hebben hier wat houtwerk staan dat we bewerken", vertelt een van de werknemers die dinsdagochtend eventjes naar binnen mag om wat werkmateriaal te pakken. "De hitte voel je hier nog wel. Alles is behoorlijk nat, de kruiwagens zijn voor de helft gevuld. Ik schrik hier wel van. Het ziet er niet best uit zo."

De brandweer had het vuur dinsdagochtend rond 03:00 uur onder controle. Het nablussen heeft nog een tijd geduurd. Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog niet duidelijk. De brandweer is een onderzoek gestart.