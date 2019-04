Het past net, of eigenlijk net niet: duizend vrouwen op podium schouwburg

Een bijzondere avond in de Rotterdamse Schouwburg, dinsdag. Omdat vrouwen dit jaar precies honderd jaar stemrecht hebben is het theaterspektakel 'Stille Heldinnen' ontwikkeld, waarin maar liefst duizend Rotterdamse vrouwen op het podium staan.

Dat gaat dinsdag in de Rotterdamse schouwburg niet zonder slag of stoot: om de vrouwen te kunnen herbergen zijn er drie extra tribunes in de grote zaal geplaatst.

"Ze passen niet allemaal tegelijk op het podium", zegt theatermaker Inez Schatz. "Ze komen op en af, en er gebeuren dingen in de zaal en in het publiek." Zo wordt het verhaal verteld van duizend vrouwen. "Het stuk gaat over van alles. We hebben vooral verhalen verzameld bij de mensen die meedoen. Over het leven, de liefde en welke boodschap ze willen vertellen aan het publiek."

Amina Hussen, lang geleden gevlucht uit Somalië en moeder van acht kinderen, is een van de hoofdrolspelers. Ook haar verhaal is te horen. ''Mijn verhaal gaat over moederschap. Dat is zo belangrijk. Het is niet alleen in mijn gezin alleen. Het verbindt ons allemaal.''

Op het podium is haar verhaal te horen - maar ze loopt ook een modeshow als onderdeel van de voorstelling. "Het is een mooie dag vandaag." Mensen die interesse hebben in kaartjes voor 'Stille Heldinnen' hebben pech: de voorstelling is uitverkocht.