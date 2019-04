Eten in de regio: Lekker stinken in het knoflookrestaurant

Twintig jaar geleden dáchten ze de eersten in Nederland te zijn. Maar een restaurant uit nota bene 020 was ze nèt voor. Dat was wel jammer, maar verder hebben ze nooit spijt gehad van hun beslissing om een knoflookrestaurant te beginnen.

Frank en Wendy Achterbergh zijn de uitbaters van Look aan de 's Gravendijkwal in Rotterdam. Hun hoofdingredient is: knoflook. Rauwe knoflook, gerookte knoflook, gepofte knoflook, geglaceerde knoflook, gebakken knoflook, verse knoflook, gekonfijte knoflook... De geurige smaakmaker zit in elk gerecht verwerkt, zelfs in het ijs dat ze serveren als nagerecht.

De manier waarop de knoflook is bereid bepaalt de smaak. Van zacht en zoet tot rauw en pittig. Het succesnummer is al twintig jaar 'kip met vijftien tenen': Gebraden kip met mee gegaarde geglaceerde knoflooktenen en peper en rozemarijn.

Familiebedrijf

Frank staat in de keuken, Wendy neemt de bediening voor haar rekening. Ook hun oudste dochter werkt in de zaak en daarmee is het een echt familiebedrijf.

"Frank kookte eerst in een ander restaurant en wilde graag een eigen zaak", zegt Wendy. "Toen hadden we twee kleine kinderen en ik dacht; als hij alle avonden van huis is om te werken, zie ik hem nooit meer. Zodoende ben ik ook gaan meedraaien. De kinderen werden opgevangen door opa en oma. Overdag was ik gewoon thuis met ze."

"Vroeger zat ik in de gezondheidszorg, maar dit is veel leuker. Ik mag nog steeds voor mensen zorgen, maar niemand is ziek, iedereen is blij."

Lievelingsingrediënt

Frank is ook blij. Knoflook is zijn lievelingsingrediënt. Hij raakte geïnspireerd door de Spaanse en Franse keuken. En hij is van Indische afkomst, dus hij was al gewend om veel knoflook te eten.

"Toen we net begonnen was het echt nog wel heel buitenissig, maar we zien de laatste jaren dat steeds meer mensen knoflook lekker vinden", zegt Frank. "En niet alleen jongeren, ook ouderen. Maar voor veel mensen is het toch nog wel een uitdaging om hier te komen eten'', lacht hij. "En dan zitten ze hier en zeggen ze verbaasd: hee! Het is ook nog lekker!"

Of Frank en Wendy het nóg twintig jaar volhouden weten ze niet. Wendy: "We zijn al grootouders, van drie kleinkinderen. Die zien we minder vaak dan we zouden willen, want we zijn nog niet met pensioen. Maar op de knoflook zijn we nog lang niet uitgekeken!"