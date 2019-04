Vakantie laat op zich wachten voor deelnemers examentraining

De meeste middelbare scholieren genieten momenteel van een vakantie, maar dat geldt niet voor iedereen. De examens komen in zicht en deze periode is dé uitgelezen kans om de kennis nog even bij te spijkeren voor het moment suprême.

Bij De Theaterhavo/vwo in Rotterdam hebben dinsdagochtend zo'n zeventig leerlingen zich verzameld voor een eindexamentraining. De stof van vakken als economie, natuurkunde en scheikunde wordt binnen een een of twee dagen uitgebreid doorgenomen.

"We zien dat het steeds normaler wordt om uiteindelijk een examentraining te volgen", zegt Wieger Maris, coördinator van Erasmus Examentraining. "We starten met een stukje basiskennis. Ook komen er veel stappenplannen aan bod. Daarmee wordt geoefend om de stof beter onder de knie te krijgen."

Vragen

Binnen twee dagen wordt alles nog eens herhaald wat voor het eindexamen van toepassing kan zijn. "Het is heel praktisch: hoe pas je het toe, hoe is de vraagstelling", zegt Maris. Per vijf leerlingen is er één docent beschikbaar. "Ze kunnen in principe elke vraag stellen. Het is belangrijk voor de leerlingen om straks naar huis te gaan met een leeg hoofd, met het idee dat ze elke vraag hebben kunnen stellen en dat elke vraag is beantwoord."

Vooral het bijspijkeren in het vak economie is in trek, blijkt dinsdagochtend. "Ik sta er niet zo goed voor", zegt een leerling. "Als ik een examentraining doe, scheelt het thuis studeren en hoef ik minder te doen. Ik hoop dat ik het dan beter snap."

Ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docent, stellen de leerlingen op prijs. "Je gaat binnen twee dagen de hele stof door en je kunt vragen stellen aan docenten. Dat is toch wel fijn."

Volgens Maris gaan leerlingen met gemiddeld 1,7 punt omhoog na het volgen van een tweedaagse training. Daar hangt wel een prijskaartje aan van zo'n 240 euro. Vaak zijn het de ouders die voor die kosten opdraaien. Hebben zij het ervoor over? "Als ik slaag wel ja", zegt een jongen.