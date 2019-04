Scapino debuteert na bijna dertig jaar wachten eindelijk op De Parade

Eens moet de eerste keer zijn, maar het wachten heeft in dit geval wel heel erg lang geduurd: bijna dertig jaar maar liefst. Deze zomer is het dan eindelijk zover. Het prestigieuze Rotterdamse Scapino Ballet debuteert met een speciale show op het rondreizende theaterfestival De Parade, dat al 29 jaar bestaat.

Scapino laat de show in eigen stad in première gaan. "De Amerikaanse choreografe Nicole Caruana werkt momenteel samen met zeven dansers hard aan de voorstelling Tof, zodat deze voorstelling in de thuisstad van Scapino in première kan gaan", laat de Parade weten.

De Parade begint traditiegetrouw in Rotterdam, dit jaar op vrijdag 21 juni. Het festival trekt daarna via Den Haag naar Utrecht en sluit op 25 augustus af in Amsterdam.

Naast de show van Scapino Ballet Rotterdam staan bijna tachtig andere shows op het menu. Ook voorstellingen van acts als Toneelgroep Oostpool, Rosa Ensemble met Hans Dagelet, Stephanie Louwrier, Lowie van Oers & Wart Kamps en Sandifort staan op het programma. Het merendeel van de voorstellingen wordt speciaal voor de Parade gemaakt en is dus alleen deze zomer te zien.

De Rotterdamse editie is dit jaar overigens de enige die nog niet op groene stroom draait. Na Utrecht en Amsterdam gaat ook Den Haag daarop dit jaar over. Rotterdam moet nog volgen.