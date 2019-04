Achtervolging dwars door centrum Rotterdam

Na de achtervolging zette de bestuurder de wagen stil op het Schouwburgplein. Hij en de bijrijder namen toen de benen.

De automobilist kon even verderop op de Joost Banckertplaats worden opgepakt voor het rijden zonder rijbewijs. De bijrijder is nog niet gepakt. Twee andere passagiers die in de wagen zaten, zijn niet gearresteerd.