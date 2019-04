Neemt stress op huizenmarkt af? Prijzen in Rotterdam stijgen minder snel

In Rotterdam blijkt de prijsstijging van bestaande koopwoningen kleiner te zijn dan in de voorgaande kwartalen.

Ook in de andere grote steden, op Utrecht na, is dat het geval. Toch zijn de prijzen van huizen in Rotterdam in verhouding nog wel het meest gestegen: met 12,1 procent.

De prijzen van bestaande koopwoningen liggen overigens in alle provincies hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de grote steden stijgen de huizen ook in Amsterdam en Den Haag minder snel. Van de vier grootste steden in Nederland was alleen in Utrecht de prijsstijging hoger dan in het vorige kwartaal.