Politiewagen geramd bij wilde achtervolging

Twee mannen zijn dinsdag opgepakt in Schiedam na een wilde achtervolging. Daarbij heeft één van hen een politieauto geramd.

Volgens een woordvoerder van de politie viel de auto eerst op in de Franselaan in Rotterdam-West. Er zou sprake zijn geweest van 'verdacht gedrag'. Toen agenten de auto wilden controleren, ging de wagen ervandoor.

Op het Boerhaaveplein in Schiedam zette de bestuurder de wagen in z'n achteruit en ramde de politieauto. Een agent raakte daarbij lichtgewond. De twee inzittenden konden even verderop worden opgepakt.