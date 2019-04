Blijvend eerbetoon voor slachtoffers treinramp Schiedam

De treinramp in 1976. Foto: ANP / Ton Schutz

De slachtoffers van de grote treinramp op 4 mei 1976 in Schiedam krijgen een blijvend eerbetoon. Volgende week wordt een gedenkteken onthuld bij station Schiedam-Nieuwland, precies 43 jaar na het ongeluk.

De stoptrein vanuit Rotterdam botste destijds frontaal op de internationale trein, die vanuit Hoek van Holland onderweg naar München was. Er vielen 24 doden. Daarmee is het een van de zwaarste treinongelukken in de Nederlandse geschiedenis.

Het gedenkteken komt er op verzoek van betrokkenen en nabestaanden van de slachtoffers. Burgemeester Cor Lamers van Schiedam onthult het werk samen met kunstenaar Marc Vleugels en een aantal nabestaanden.