Rotterdams Philharmonisch Orkest lanceert nieuw festival

Het festival vindt verspreid over twee weekeinden plaats. Het eerste weekend is in mei en het tweede eind november/begin december.

Het orkest vindt de composities van Sibelius te onderbelicht in ons land en organiseert daarom dit festival. "In Finland wordt hij gekoesterd als nationale componist, daarbuiten is hij een exoot die nooit een vaste plaats in het repertoire kreeg."

Dat is onterecht, vinden de Rotterdammers. "Jean Sibelius is een bekende naam, maar zijn repertoire is dat niet", aldus het orkest. "Weinig componisten geven bij nadere kennismaking zoveel verborgen rijkdom prijs als Jean Sibelius."