Van Persie mist NAC - Feyenoord, Vente in de spits

Dylan Vente, die terugkeert van een schorsing, zal in de spits staan. Dit omdat Nicolai Jørgensen en ook Steven Berghuis geschorst zijn. Trainer Giovanni van Bronckhorst is niet per se van plan, omdat de derde plek min of meer binnen is, om jeugdspelers of wisselspelers in te zetten. ''We hebben natuurlijk wel noodgedwongen wat wisselingen. Ik ga tegen NAC gewoon het sterkste elftal opstellen'', aldus Van Bronckhorst.

''De laatste wedstrijden hebben we een achterstand van drie punten omgebogen naar zeven punten voorsprong. Dus dat is goed. Ik ben blij dat we in deze positie staan en we hebben tegen NAC de eerste kans op de derde plek definitief veilig te stellen.''

Verdedigers Cuco Martina en Ridgeciano Haps zijn nog niet hersteld en missen de wedstrijd tegen NAC. Jeremiah St. Juste is fit genoeg om te starten.

Van Bronckhorst begint aan zijn laatste wedstrijden als trainer van Feyenoord. ''Daar ben ik nog niet echt mee bezig. Natuurlijk komt het wel dichterbij, maar uiteindelijk zal ik me focussen op de eerste volgende wedstrijd. Een jaar niks doen is een mogelijkheid, maar nog niet zeker.''