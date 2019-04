Onduidelijkheid over toekomst historische scheepshelling in Oude Haven

Eerder was de werf te kennen gegeven dat de boel op 1 mei op slot moest. "Ik ben duizelig van verwarring, maar we zijn blij dat er een opening komt", zegt Chris van der Meulen van de stichting die de werf runt.

Het voortbestaan van de scheepswerf, waar historische schepen worden gerestaureerd of opgeknapt, staat al langer ter discussie. De werf hoorde tot 2017 bij het Maritiem Museum. Dat droeg de Koningspoort over aan de gemeente, omdat de werf niet langer rendabel was. De gemeente besteedde de exploitatie vervolgens uit aan de Stichting Tijdelijk Beheer de Koningspoort.

De stichting moet nu van de gemeente zelf een reddingsplan gaan opstellen en op zoek naar private investeerders, maar ook dat kost geld. "Of we ooit helemaal zonder subsidie kunnen is moeilijk te zeggen. Er zijn wel voorbeelden in het land van succesvolle museumwerven, maar die krijgen vaak vanuit de gemeente of provincie toch nog een beetje steun. We doen in ons plan geen beloftes die we niet waar kunnen maken."

Een jaar verlenging van de subsidie is wel krap, stelt Van der Meulen. Bovendien wil de gemeente niet investeren in achterstallig onderhoud, terwijl dat volgens of de stichting noodzakelijk is voor het openhouden van de werf. "Het zou zo zonde zijn als de Koningspoort zou verdwijnen. Deze werf en de hele vloot van historische schepen heeft zoveel waarde voor de stad."

Volgens de gemeente was het altijd al de bedoeling dat de werf uiteindelijk op eigen benen zou komen te staan. "Als de stichting met een goed businessplan komt waarmee ze na volgend jaar zelfstandig verder kunnen, dan kunnen ze voor komend jaar nog subsidie krijgen,"zegt een woordvoerder van de cultuurwethouder.