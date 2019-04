Feyenoord oefent besloten tegen Excelsior

"Beide ploegen leek dit een mooie gelegenheid", zegt trainer Giovanni van Bronckhorst dinsdagmiddag. Excelsior speelt donderdag tegen ADO Den Haag en moet dan zeventien dagen wachten tot de wedstrijd tegen Heracles Almelo op het programma staat.

De oefenwedstrijd tussen de Rotterdamse clubs wordt afgewerkt op het trainingscomplex van Feyenoord, 1908. Wanneer gespeeld wordt, is nog niet bekend.

Feyenoord is nagenoeg verzekerd van de derde plaats in de eredivisie. Excelsior vecht nog om lijfsbehoud in de komende drie duels.