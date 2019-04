Dylan de Braal tekent bij FC Dordrecht

Dylan de Braal heeft op dinsdag een contract getekend bij FC Dordrecht. De verdediger komt over van Helmond Sport en tekent een tweejarige overeenkomst met een optie voor nog een jaar bij de Schapenkoppen.

De 24-jarige verdediger kwam in de jeugd uit voor onder anderen ADO Den Haag en FC Den Bosch. In 2014 vertrok de Hagenees naar RKC Waalwijk. In 2016 speelde hij nog een jaar bij FC Oss, waarna hij naar Helmond Sport verkaste.