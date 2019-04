90-jarige fotograaf gaat nog graag met zijn camera op pad

Hij is misschien wel de oudste stadsfotograaf van Rotterdam. Ton Hermans, 90 jaar en nog steeds actief fotograaf. Hij maakte heel zijn leven foto's en heeft de grootste collectie zelfgemaakte foto's van Rotterdam, naar eigen schatting wel 80 duizend. Een deel van zijn collectie is opgenomen in het Stadsarchief van Rotterdam.

Rond 1950 begon Hermans met foto's maken van de stad: "Ik wilde de wederopbouw van de stad een beetje bijhouden en vastleggen."

De stad is dan ook het voornaamste onderwerp van zijn werk. "Je voelt je verbonden met de stad door het overwinnen van de verwoesting. Het zijn foto's die toen de tijd de aandacht trokken, omdat het de wederopbouw van Rotterdam laat zien", vertelt Hermans.

"Tegenwoordig is het meer straatfotografie, bijzondere situaties. Gewoon rondlopen, iets zien en snel reageren. Maar het kan ook zijn dat je een mooie achtergrond zoekt en wacht tot daarvoor iets gebeurt, dan kan je natuurlijk heel lang wachten", zegt Hermans lachend.

"Het gaat mij om de fotografie op zich. Het vastleggen van een situatie die nooit meer terugkomt. Kijk, een foto van een gebouw, dat kun je altijd maken."

"Ik probeer foto's te maken van situaties, die eenmalig zijn en nooit meer terugkomen", legt Hermans uit. "Tegenwoordig maakt iedereen foto's met de mobiel, maar dat is niet de echte fotografie."

Hermans kocht zij eerste camera bij de familie Albers op de Admiraliteitsstraat, tegenwoordig Foka. Inmiddels heeft hij veel camera's versleten en bezit hij naast al zijn foto's ook heel veel camera's.

In zijn woonkamer bewaart hij zijn foto's in mapjes, maar ondanks zijn leeftijd heeft hij ook een digitaal archief. "Het is gesorteerd op onderwerp. Op de achterkant van elk mapje staat een tekentje, zodat je het makkelijk kan vinden. Maar voor mijn mooiste foto's moeten wij even naar de computer."

Ton Hermans zijn werk is te bewonderen op www.tonhermansrotterdam.nl