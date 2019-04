Aboutaleb steekt gewonde brandweermannen hart onder de riem

Burgemeester Aboutaleb heeft dinsdag twee gewonde brandweermannen van kazerne Mijnsherenlaan bezocht. Ze waren afgelopen vrijdag bij een uitslaande brand in een woning op de eerste etage aan de Zuidhoek in Rotterdam-Charlois.

Vermoedelijk overvallen door vuur en rook sprong een van hen het raam uit, de andere werd door een reddende collega op een ladderwagen getrokken. Hoe ze in die situatie terecht kwamen is nog onduidelijk.



"Hartverwarmend hoe groot het medeleven is en steun in de rug voor alle hulpverleners", zegt directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Arjen Littooij. De mannen mochten een dag na de brand alweer naar huis, maar hun armen zitten nog ingepakt vanwege de brandwonden die ze opliepen.Een van de brandweermannen bedankt via Instagram iedereen voor alle steun en hulp. "Henk en ik komen er weer snel bovenop met zoveel steun en liefde", schrijft hij. "Ik hoop dat we na het onderzoek weer allemaal iets wijzer zijn en dat kunnen gebruiken om onszelf en elkaar nog beter te beschermen, sterker door strijd!"