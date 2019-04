Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 23 april

Deze aflevering bezoeken we onder andere de Koningspoort in Rotterdam. De gemeente stopt met het geven van subsidie aan de museumwerf. Alleen als de stichting zelf met een reddingsplan komt voor de historische scheepshelling, wordt de subsidie met maximaal één jaar verlengd.

Ook spreken we een van de vrouwen van de nieuwe theatervoorstelling 'Stille Heldinnen'. Dat stuk wordt gespeeld in de Schouwburg in Rotterdam. Ten slotte laten we een verborgen schuilkelder van binnen zien.