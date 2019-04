Eerland naar derde ronde WK Tafeltennis

Britt Eerland in actie tegen Jana Noskova. (Foto: EPA - Tibor Illyes)

Britt Eerland is er als enige van de drie Nederlandse tafeltennissters in geslaagd om de laatste 32 te bereiken op het WK in Boedapest. De Schiedamse versloeg de Russische Jana Noskova met 4-1 (11-9 11-6 13-11 7-11 11-9).