Suzanne Struik stopt met korfbal: 'Het is mooi geweest'

Struik werd afgelopen zomer recordinternational bij de dames, met 69 interlands. Haar laatste internationale wedstrijd was de gewonnen EK-finale tegen Duitsland (21-8). In haar loopbaan won Struik drie WK's, drie EK's en driemaal de World Games. Bovendien is ze all-time topscorer bij de dames in de Korfbal League. Met PKC werd Struik in 2005, 2013 en 2015 Nederlands kampioen. Daarbij werd ze in 2009, 2012 en 2015 verkozen tot korfbalster van het jaar.

Anderhalve week geleden speelde Struik met PKC nog de verloren zaalfinale tegen Fortuna (19-21). "Vanaf januari ben ik er veel mee bezig geweest, ik heb er lang over getwijfeld", vertelt de Gorinchemse. "Uiteindelijk heb ik besloten om mijn besluit over de zaalfinale heen te tillen maar twee weken voor de play-offs was het voor mij al duidelijk. PKC had graag gehad dat ik nog een jaartje doorging, maar ik wil al die trainingen en zo'n heel seizoen niet meer doen."

Komende periode speelt Struik haar laatste wedstrijden bij PKC, in de veldcompetitie.

Bekijk hierboven het gehele interview van verslaggever Frank Stout met Suzanne Struik, over haar besluit om te stoppen met korfbal.