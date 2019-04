Duitse husky achtergelaten in Plaswijckpark Rotterdam

In familiepark Plaswijck aan de Bergse Achterplas in Rotterdam is dinsdag een oude husky vastgebonden gevonden. De hond, Jack, stond daar waarschijnlijk al een paar uur bij een bolderkar in de zon en is opgevangen door Dierenopvangcentrum Vlaardingen.

Rond 21:00 uur meldde de dierenopvang dat de baasjes van Jack bekend zijn. Ze komen hun verhaal woensdag doen bij de opvang. "We begrijpen alle reacties maar oordelen verder niet tot we weten hoe het verhaal precies in elkaar zit", zegt de opvang.

In het park werd al omgeroepen dat de hond was gevonden, maar niemand meldde zich. De hond had een Duitse chip, maar het geregistreerde telefoonnummer klopte niet.

Volgens de dierenopvang kon het dier nog nauwelijks op de poten staan toen het werd gevonden.