VoetbalRijnmond Cup: ASWH en Excelsior Maassluis treffen elkaar in kwartfinale

Dinsdagavond is de loting verricht voor de kwartfinales van de VoetbalRijnmond Cup. Een uit het oog springend affiche is die van derde divisionist ASWH, dat in eigen huis tweede divisionist Excelsior Maassluis ontvangt.