Fans Avengers-films: de scheidslijn tussen goed en kwaad is soms erg dun

Klokslag twaalf uur in de nacht van dinsdag op woensdag is het moment waar honderden fans van de Marvel-films Avengers op hebben gewacht dan eindelijk daar. Het nieuwste deel, Avengers: Endgame, gaat in première. Enthousiaste liefhebbers kwamen, sommigen zelfs verkleed, naar de bioscoop op het Schouwburgplein in Rotterdam.

Avengers gaat over een groep superhelden, van oorsprong stripfiguren waaronder Hulk, Thor, Iron Man, Captain America en Spider-Man, die aanvallen op de wereld van buitenaf bestrijden. Deze nieuwste film is het laatste deel, een climax waar jarenlang naartoe is opgebouwd met eerdere Avengers-films en ook veel losse films over de verschillende superhelden.

"Als je al zo lang naar die films hebt gekeken, voel je dat een deel van jezelf met al die films hebben meegeleefd", legt een van de die-hard fans in de bioscoop uit. "Met film kijken wordt je getransport naar een andere wereld. Dan kun je wel zeggen dat je door die ervaring ook een character (personage, red.) bent geworden: als een toeschouwer die alles heeft gezien en meegemaakt. Daarom is het belangrijk voor ons."

Hij vindt dat er veel waardevolle levenslessen in de films zitten. Een andere fan beaamt dat: "Je moet jezelf kunnen kunnen opofferen om de wereld te verbeteren. Als jij het leven van de mensen naast je verbetert, kom je al een heel eind."

Een vrouw in een Spider-Man t-shirt gaat al jaren met haar vader naar Marvel-films. "Ik ben opgegroeid met de strips", vertelt de vader, "fantastisch dat ze dat hebben kunnen verfilmen. In de tijd dat ik ze las kon je er alleen maar over dromen."

Opvallend genoeg draagt een van de fans een shirt van de slechterik uit de film, Thanos. "Meestal in de Marvel-films zijn de badguys toch niet zo slecht, dat is goed neergezet", legt hij uit. "Hij doet iets slechts, maar het is eigenlijk ook goed, dus je hebt begrip voor hem. De scheidslijn tussen goed en kwaad is soms erg dun."