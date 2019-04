Huurprijzen weer fors omhoog in Rotterdam en Schiedam, daling in Dordrecht

Wonen in Rotterdam-Centrum is gemiddeld het duurst in de regio Foto: Thijs Kern

De huurprijzen in de vrije sector zijn opnieuw gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de prijzen in Rotterdam gemiddeld maar liefst 8,6 procent omhoog gegaan. Op landelijk niveau gaat het om een stijging van gemiddeld 5 procent, blijkt uit een analyse van woningplatform Pararius.

In het centrum ben je in Rotterdam het duurste uit, daar betaal je gemiddeld 16,29 euro per vierkante meter. Volgens directeur van Pararius Jasper de Groot is er simpelweg te weinig aanbod, waardoor de prijzen van de huurwoningen stijgen. "Er zijn te weinig vrije sector huurwoningen. Als het aanbod niet aan de vraag kan voldoen, blijven de prijzen maar stijgen."

Wonen is het goedkoopste in de wijk Prins Alexander, hoewel de prijzen daar wel het snelst stijgen. Ook daar heeft De Groot een verklaring voor. "Als de prijzen in de grote steden te hoog worden, is het logisch dat mensen kijken naar andere mogelijkheden. Het schuift dan op." In Prins-Alexander ben je gemiddeld zo'n 11,- euro kwijt per vierkante meter, een groot verschil met het centrum van Rotterdam. "Het is makkelijk voor verhuurders om de prijzen in Alexander te verhogen", aldus De Groot.

Ook in de plaatsen rond de grote steden ziet het er minder rooskleurig uit. Daar worden de huurhuizen ook steeds duurder. In Schiedam stegen de prijzen bijvoorbeeld met ruim 11 procent. De huurprijs ligt daar overigens nog steeds onder de 14,- euro.

Daling

Niet overal wordt wonen duurder. In Rotterdam-IJsselmonde bijvoorbeeld en ook in Dordrecht was een daling van bijna 3 procent te zien. Daar gaat de huurprijs al langer omlaag.