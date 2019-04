Vrouwen staan stil bij 100 jaar algemeen kiesrecht in Schouwburg Rotterdam

Precies honderd jaar mogen vrouwen nu actief stemmen, en daar mag even bij worden stilgestaan. Ter ere van het algemeen stemrecht hadden zich dinsdagavond duizend Rotterdamse vrouwen van alle culturen, generaties en achtergronden in Theater Rotterdam Schouwburg verzameld, om hun verhaal te vertellen.

De voorstelling heet Stille Heldinnendisco XL, verwijzend naar de koptelefoons die iedereen draagt. Op één podium vertellen de vrouwen hun verhaal, waar het publiek met een koptelefoon naar kan luisteren.

Modeshows met prachtige jurken, mysterieus gezang en vooral heel veel mooie verhalen. "Ik vertel over mijn leven", vertelt een Marokkaanse vrouw. "Ik ben namelijk erg ziek geweest en voor ik geopereerd werd, heb ik mezelf beloofd dat ik heel veel in mijn leven wilde doen." Ze wilde alles eruit halen wat erin zit. "Daarom ben ik, nu tien jaar geleden, gaan acteren. Daar ben ik heel erg trots op", vertelt ze stralend.

Ogen uitgekeken

Het publiek is intussen nog steeds muisstil, luisterend naar het gezang op het podium. "Ik vind het heel leuk om op te treden in de schouwburg", aldus een zangeres.

"Het was een hele mooie avond", blikt een bezoekster na afloop van de voorstellingen terug. "Hele pijnlijke, maar ook mooie verhalen. Het is niet gebruikelijk om op zo'n manier met elkaar te praten, maar het is wel de realiteit. Daar moeten we eigenlijk iets mee."

Tussen al die vrouwen, is ook hier en daar een man te spotten. "Ik heb mijn ogen uitgekeken", vertelt hij. "Hierdoor zie ik hoe divers onze stad eigenlijk is, en hoe goed je met elkaar om kan gaan als je daar je best voor doet."

ij vindt dat iedereen een 'positieve pet op zou moeten zetten'. "We moeten samen vieren wat belangrijk is, en dat hebben we hier gedaan."