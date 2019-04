Kunstenaar legt laatste hand aan enorm kunstwerk A15

"Het is niet te missen", vindt Van der Sluijs zelf. Zijn kunstwerk heeft een lengte van tweehonderd meter, bij vijf meter hoog, wat het inderdaad moeilijk over het hoofd te zien maakt.

Het project moet de honderden automobilisten die langs de geluidswand zoeven, een idee geven over wat er àchter die wand zit. Daarom is nu zowel de flora en fauna, als een stukje geschiedenis van Sliedrecht op de wand te zien. "Je ziet planten, bloemen en baggeremmers op dit stukje", wijst Van der Sluijs aan.

Het hele project heeft een maand geduurd. "Dat was wel heftig, zeker ook met het geluid van het verkeer op de achtergrond."



Ook de politie mengde zich in het project. "Ik heb denk ik wel zes keer bezoek gehad van de politie. Dan waren ze weer gebeld door bezorgde mensen, die dachten dat ik illegaal bezig was", vertelt de kunstenaar.

Op gegeven moment kwam er zelfs een centrale melding bij de politie, waarmee duidelijk moest worden dat het goed zat met Van der Sluijs.

Ladder



Toch was het daarmee nog niet klaar met de politie-ontmoetingen. "Laatst kwam ik ze nog tegen, terwijl ik met mijn ladder over het fietspad liep. Ze waren toen wel naar me op zoek, maar wat wil je ook met zo'n grote ladder in een woonwijk", lacht de man.

Van der Sluijs is bekend van street art-projecten in onder meer Rotterdam. Ook heeft hij eerder enorme kunstwerken gemaakt in de Verenigde Staten, Duitsland en België. Als het project aanslaat, worden meer geluidschermen langs snelwegen in de Drechtsteden beschilderd.