Grote schuur vol stro en hooi in lichterlaaie

Aan de Klinkerlandseweg in Herkingen op Goeree-Overflakkee staat een grote schuur vol met stro en hooi in lichterlaaie. De schuur zou zo'n 30 bij 40 meter zijn.

Een aangrenzende schuur is ook in brand gevlogen. Op dat gebouwtje zitten asbesthoudende platen. De asbest levert tot nu toe geen gevaar op voor de omgeving, omdat er in de directe omgeving niemand woont. De brandweer is in verband met de asbest wel alert op de windrichting.

Omdat de stro en het hooi zeer brandbaar zijn, worden zoveel mogelijk wagens en brandweermannen ingezet. Ook is er dringend bluswater nodig. Aan de boerenlandweg is het namelijk lastig om snel voldoende water te krijgen. Daarom kwam ook een groot watertransport ter plaatse.

Op het erf staan nog meer gebouwen en een woonhuis, deze worden goed afgeschermd om te voorkomen dat ze ook in de brand vliegen.

De politie adviseert omwonenden uit voorzorg ramen en deuren te sluiten.