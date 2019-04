In alle stilte uitkijken over Dordrecht vanuit 'Venster op de Stad'

In alle stilte observeer je Dordrecht en dat is een hele bijzondere, unieke ervaring

Het is een opmerkelijk gezicht, de houten constructie bij het energiehuis in Dordrecht. Vanaf woensdagavond zal iedere zonsop- en ondergang vanuit het 'Venster op de Stad' te zien zijn, in het kader van kunstproject Waarnemer van Dordrecht.

Zanger Nielson bijt woensdagavond de spits af. "Hij zal een uur lang in het gebouw zitten, zonder horloge of mobiel of iets", vertelt organisator Mieke Vermeer. "Het idee is dat je vanaf het Venster op de stad uit kan kijken, terwijl je geheel op jezelf bent aangewezen. In alle stilte observeer je Dordrecht en dat is een hele bijzondere, unieke ervaring."

In totaal zullen 730 mensen zonsop- of ondergangen waarnemen vanuit het gebouwtje. "Iedere zonsop- of ondergang zit er iemand anders", vertelt Vermeer. "Het idee is dat iedereen vervolgens een gedachte of ervaring achterlaat, die uiteindelijk gebundeld zullen worden in een boek."

Er hebben zich al 250 mensen aangemeld voor de bijzondere ervaring. De eerste paar maanden zit het bouwsel dus vol, maar na juni is er nog plek.