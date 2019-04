Feyenoord haalt uit bij NAC en is definitief derde (0-4)

Feyenoord heeft zich woensdag definitief van de derde plek verzekerd. NAC werd in Breda met 0-4 verslagen. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Jeremiah St. Juste, Dylan Vente en Jens Toornstra (tweemaal).

Ondanks dat Feyenoord dit seizoen in uitwedstrijden niet goed presteerde, begon het in Breda erg goed. De Rotterdammers hadden veelvuldig de bal en werden snel gevaarlijk. Zo kreeg Vilhena een enorme kans; hij schoot na een goede aanval op de lat.

Het overwicht van Feyenoord leverde uiteindelijk ook een vroege goal op. Jeremiah St. Juste kwam mee op en kreeg na slecht verdedigen de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied. Hij draaide naar binnen en haalde met links uit. Zijn schot belandde in de linkerhoek van het doel: 0-1.

Feyenoord ging vervolgens door met druk zetten. De ploeg van Van Bronckhorst combineerde erop los en kwam tot meer kansen. Die werden tot de 45e minuut echter niet benut. Maar vlak voor rust kon Dylan Vente van afstand uithalen. Hij zag zijn schoot door een blunder van Benjamin van Leer in het doel belanden: 0-2. Vlak na het vieren van dat doelpunt werd er voor de rust gefloten.

Na rust wisselde NAC twee keer en waren er wat hachelijke momenten voor het doel van Feyenoord te noteren. Veel leverde die momenten echter niet op. Sterker nog, Feyenoord kon de voorsprong na 66 minuten voetbal verder uitbreiden. Een goede aanval van de Rotterdammers belandde via een goede bal van Larsson en een tikje opzij van Vilhena, bij Jens Toornstra. Hij hoefde alleen nog maar de bal binnen te knikken: 0-3.

Diezelfde Toornstra mocht zo’n vijf minuten later een vrije trap nemen van zo’n twintig meter. En juist op het moment dat de NAC-supporters van zich lieten horen, schoot Toornstra op mooie wijze zijn tweede treffer binnen.

Daarna kreeg Feyenoord nog een aantal mogelijkheden, maar die werden niet benut. Door de overwinning op NAC staat er zondag tegen ADO Den Haag voor Feyenoord niks meer op het spel. Die wedstrijd zal vooral in het teken staan van het afscheid van Robin van Persie en trainer Giovanni van Bronckhorst.





Scoreverloop

11' 0-1 Jeremiah St. Juste

45' 0-2 Dylan Vente

66' 0-3 Jens Toornstra

71' 0-4 Jens Toornstra

