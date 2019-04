Volg NAC - Feyenoord live op RTV Rijnmond

Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen NAC. De Rotterdammers beginnen tegen de hekkensluiter uit Breda om 20:45 uur. Wil je niets van deze wedstrijd missen? Houd dan de kanalen van RTV Rijnmond in de gaten.

Vanaf 20:00 uur blikken we op Radio Rijnmond vooruit op het duel van Feyenoord, dat bij winst officieel zeker is van de derde plek en dus Europees voetbal. Uiteraard zullen Dennis van Eersel en Sinclair Bischop je vanaf 20:45 uur meenemen en de wedstrijd integraal verslaan. Ook kun je de wedstrijd volgen via ons Twitteraccount.

Bij Feyenoord zullen Robin van Persie, Ridgeciano Haps, Justin Bijlow, Cuco Martina (allen geblesseerd), Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis (beiden geschorst) ontbreken.

Radio Rijnmond is te ontvangen op 93.4 FM of via de Rijnmond-app.