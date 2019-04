Eerland uitgeschakeld op WK

Britt Eerland is uitgeschakeld op het WK Tafeltennis. De Schiedamse verloor in het Hongaarse Boedapest van de Chinese Liu Shiwen. Het werd 11-3, 11-7, 11-9, 11-9.

De 25-jarige Eerland, die 42ste op de wereldranglijst staat, verloor de eerste game van de nummer 5 van de wereld in een tijdsbestek van iets meer dan zeven minuten. In de resterende games ging de strijd wat meer gelijk op, maar het was niet genoeg voor een stunt.

Eerland was na de uitschakeling van Li Jie en Kim Vermaas de enige overgebleven Nederlandse speelster in het enkelspel op het wereldkampioenschap.