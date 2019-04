A15 dicht door boomstammen op de weg

De A15 richting Gorinchem is afgesloten tussen Wadenoijen en Geldermalsen, omdat er boomstammen op de weg liggen. Volgens de ANWB is een vrachtauto met oplegger waarop boomstammen werden vervoerd, geschaard. Het opruimen gaat langere tijd duren.

De vrachtwagencombinatie was vanuit Nijmegen onderweg naar het westen toen hij zijn lading verloor. De politie sloot de rijbaan af. De ANWB adviseert het verkeer om voorlopig via Utrecht (A12) of Den Bosch (A59) te rijden. De kijkersfile vanuit Rotterdam geeft zo'n 20 minuten vertraging.

Er zijn ook boomstammen op het spoor beland. Daardoor is er geen treinverkeer mogelijk tussen Tiel en Geldermalsen, meldt ProRail.