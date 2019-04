Ricardo Moniz: 'Het is wij tegen de rest, niemand rekent op ons'

Donderdagavond speelt Excelsior een cruciale wedstrijd tegen ADO Den Haag. Bij winst kunnen de Kralingers het gat tot de veilige vijftiende plek verkleinen tot twee punten: "Het is wij tegen de rest, want niemand lijkt meer op ons te rekenen", zegt trainer Ricardo Moniz.

Tegen Willem II greep Moniz in door halverwege zowel Denis Mahmudov als Marcus Edwards in te brengen: "Misschien gaan we dat vaker doen", vervolgt Moniz, die het niet als voordeel ziet dat ADO Den Haag feitelijk nergens meer voor speelt: "Daar geloof ik niet in, maar dit is wel cruciaal. Een overwinning zou zo'n boost geven en dan kan je het thuis tegen AZ allicht goedmaken."

Mahmudov

Voor het eerst sinds lange tijd kon Denis Mahmudov zich zodoende laten zien: "Ik ben meerdere malen voor vijf, zes of drie minuten ingevallen. Nu kon ik mezelf echt laten zien", zegt de 29-jarige vleugelaanvaller, die het moeilijk heeft gehad dit seizoen: "Het voelt als een verloren jaar, maar zo zie je dat het toch nog anders kan eindigen."

Bij Excelsior trainden Devesio Payne en Lorenzo Burnet apart. Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid niet beschikbaar tegen ADO Den Haag.

Beluister hierboven de hele interviews met Denis Mahmudov en Ricardo Moniz. Donderdag is de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Excelsior vanaf 18.00 uur live te volgen via Radio Rijnmond Sport.