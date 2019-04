RTV Rijnmond draagt muziekcollectie over aan Muziekweb

Op woensdag 24 april is de muziekcollectie van RTV Rijnmond overgedragen aan Muziekweb, de muziekbibliotheek van Nederland.

RTV Rijnmond directeur Bert Klaver draagt de collectie over aan Margreet Teunissen, directeur van Muziekweb. “Ik ben blij dat wij zo’n 30.000 cd’s kunnen overdragen aan Muziekweb waarmee onze uitgebreide muziekcollectie, die met publiek geld is betaald, ook voor het publiek behouden en laagdrempelig toegankelijk blijft”.

Margreet Teunissen sluit zich hierbij aan: “RTV Rijnmond draagt zo bij aan het behoud én toegankelijk houden van muzikaal erfgoed!”

Digitalisering

De muziekcollectie van RTV Rijnmond is inmiddels grotendeels gedigitaliseerd. RTV Rijnmond draagt daarom de 15.000 cd’s en 15.000 cd-singles over aan Muziekweb.

Voor Muziekweb is dit een mooie aanvulling op de collectie, die behoort tot de grootste van Europa. De cd’s die nog niet aanwezig zijn in de Muziekweb-collectie zullen zo snel mogelijk worden verwerkt en beschikbaar worden gemaakt. Op deze manier blijft RTV Rijnmond via Muziekweb altijd toegang houden tot de muziek.

Over Muziekweb

Muziekweb is de muziekbibliotheek van Nederland. Met een collectie van ruim 600.000 cd’s, 300.000 lp’s en 27.000 muziek-dvd’s fungeert Muziekweb als beheerder van het Nederlandse culturele erfgoed op muziekgebied. Bijna 4 miljoen mensen raadplegen Muziekweb jaarlijks en luisteren daarbij naar meer dan 11 miljoen muziekfragmenten.