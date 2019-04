Dordrecht pakt BTW-voordeel sportclubs af

"Sinds 1 januari mag de gemeente géén BTW meer in rekening brengen bij ons. Dat doen ze ook niet, maar in plaats daarvan krijgen we nu een huurverhoging van zes procent".

Hogere rekening

Dordrecht erkent dat dit gebeurd is. "We konden de clubs nu een lagere rekening sturen, maar volgend jaar komt er hoogstwaarschijnlijk weer een hogere rekening, dat is ook niet handig", zegt een gemeentelijk woordvoerder.

De Verenigde Senioren Partij Dordrecht (VSP) zet grote vraagtekens bij de handelswijze van de gemeente. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij burgemeester en wethouders.

Het kabinet wil de lasten van sportclubs verlagen en heeft daarom de BTW op huur van sportaccommodaties geschrapt. Als compensatie voor de gemeentes ligt in Den Haag 152 miljoen euro klaar.

Meer verdienen

Raadslid Margret Stolk van de VSP wil onder meer weten of Dordrecht óók gebruik maakt van die compensatie. In dat geval zou de gemeente nog méér geld verdienen over de rug van sportclubs.

De gemeentelijk woordvoerder ontkent dat dat laatste gebeurt: "Wij willen alleen voorkomen dat penningmeesters nu zes procent minder moeten betalen en volgend jaar negen procent méér. Op dat soort schommelingen zit niemand te wachten."