VVD wil aanpak asociale bezorgfietsers

Maaltijdbezorgers die een loopje nemen met de verkeersregels zijn een groeiende ergernis in de stad, zo merkt de VVD in Rotterdam. Eerder kwam de partij al met een voorstel om overlastgevende bezorgscooters aan te pakken. Maar volgens fractievoorzitter Vincent Karremans van de VVD moet de gemeente ook wat doen tegen asociale bezorgfietsers.

Bij de VVD zijn de afgelopen tijd veel klachten binnengekomen over bezorgfietsers. Die zijn vaak minderjarig, rijden door rood, over stoepen en tegen het verkeer in. Ook is hun fiets vaan elektrisch, waardoor ze een stuk harder gaan dan andere fietsers.

Officieel horen de maaltijdbezorgers een training te volgen over hoe ze moeten omgaan met een elektrische fiets. Maar volgens Veilig Verkeer Nederland hebben maar weinig bezorgfietsers zo'n cursus gehad.

De VVD wil dat de gemeente de bezorgketens aanspreekt en op hun verantwoordelijkheden wijst.