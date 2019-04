Pinché-aapjes geboren in Blijdorp

Diergaarde Blijdorp is twee pinché-aapjes rijker. De verzorgers ontdekten de twee woensdagmorgen toen ze op de rug van hun moeder zaten. De aapjes verblijven in het Caraïbisch gedeelte bij Oceanium.

De dieren, die ook wel dwergaapjes of klauwaapjes worden genoemd, zijn de eerste nakomeling sinds het vrouwtje in november uit Engeland naar Blijdorp kwam. Het Rotterdamse mannetje en zij hadden direct een klik. De geboorte van het tweetal, vijf maanden later, is het bewijs.

Pa en ma zorgen afwisselend voor de jongen. Ook het mannetje draagt ze al op zijn rug. De dieren zijn monogaam en vormen dus een paartje voor het leven. Beide geslachten zien er hetzelfde uit en verschillen ook niet qua grootte. Het is voor Blijdorp dus lastig om op het eerste gezicht mannetjes en vrouwtjes te onderscheiden.

Voor de dierentuin is het zeven jaar geleden dat er voor het laatst een pinché-jong werd geboren. De apen wonen in het wild in Noord-Colombia. Ze staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten.