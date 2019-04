Steeds meer gemeenten tegen oplaten ballonnen

Ook het aantal gemeenten dat het oplaten van ballonnen ontmoedigt stijgt. Stichting De Noordzee noteert een toename van 31 procent. Onder de gemeenten zijn Dordrecht, Molenlanden, Lansingerland, Nissewaard, Hellevoetsluis en Goeree-Overflakkee.

Projectleider Marijke Boonstra van Stichting De Noordzee is blij. Elke ballon die omhoog gaat komt ook weer ergens in zee. En daar vormen ze een gevaar voor het zeeleven. Ook voor vogels zijn ballonnen slecht. Zij kunnen ze aanzien voor voedsel of verstrikt raken in de touwtjes.

Alternatieven

Mensen laten ballonnen op bij feestjes of speciale acties. Volgens Boonstra zijn er genoeg alternatieven, zoals bellenblazen en vliegeren. "Als je kinderen vertelt over de gevaren willen ze meestal niet eens meer een ballon oplaten."