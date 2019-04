Dames van Sliedrecht Sport voor derde keer op rij landskampioen

De volleybaldames van Sliedrecht Sport zijn wederom landskampioen van Nederland. VC Sneek werd in sporthal De Basis in Sliedrecht met 3-0 verslagen (25-20, 25-19 en 25-20).

De eerste twee duels in de best-of-five serie werden ook al in winst omgezet. Daardoor mag Sliedrecht Sport haar vijfde landstitel vieren, waarvan drie op rij.

In de eerste set kon VC Sneek aardig bijblijven, maar was de start voor Sliedrecht goed: 25-20. Nadat de Sliedrechtse volleybalsters de leiding hadden genomen in sets, ging het in de tweede set nog iets soepeler: 25-19

De derde set werd daarna ook binnengesleept met 25-20.